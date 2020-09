Nallar y los PCR para diputados: “A mí no me llamó nadie”

Por Aries, Marcelo Nallar, gerente del Hospital Arturo Oñativia, consideró que, al tratarse de un tema de suma importancia, el proyecto de testeo masivo al personal de Salud no podía recibir tratamiento sobre tablas en la sesión de Diputados el martes pasado.

No obstante, el especialista aseguró que el testeo PCR al equipo sanitario es uno de los pilares fundamentales de la contingencia del virus ya que – señaló – permite identificar al personal asintomático y aislarlo a tiempo.

“Es cierto que el diputado Del Plá habló conmigo y le comenté de qué se trata, pero politizar uno de los pilares del tratamiento de la pandemia, me parece que no es para hablarlo por la radio”, disparó Nallar.

Curiosamente, la polémica por el no tratamiento del proyecto llevó a que en el recinto de la Legislatura salteña, durante la sesión pasada, comenzarán a sonar versiones respecto al llamado de algunas personas hacia el Gerente del Hospital Oñartivia para pedirle acceso a tests PCR de manera rápida, claro, haciendo gala de su diputación.

“A mí no me pidió PCR ningún diputado, es un tema muy serio. A mí no me llamó nadie”, concluyó Nallar desmintiendo las versiones.