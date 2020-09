Gustavo Sáenz aseguró que “el sistema de salud está en condiciones de afrontar hoy la pandemia”

Además, el mandatario se encargó de dar a conocer que hoy se registraron 182 casos de Covid-19 en Salta, llevando el total a 3514. Al respecto destacó que la buena noticia es que de ese total, 1924 pacientes ya se han recuperado lo cual representa “casi el 55 por ciento”. “Tenemos todos los datos de los recuperados y los invitamos a donar plasma y les agradezco a quienes ya lo hicieron”, señaló.

Sistema de salud provincial

“Mi compromiso siempre fue decirles las verdad, desde que asumí tuvimos que sortear problemas muy serios con el tema de la salud, deudas históricas con nuestras comunidades originarias, un sistema de salud absolutamente debilitado, precario. Pero quiero darles la tranquilidad que siempre este gobierno les va a decir la verdad por dolorosa que sea”, dijo Sáenz.

Además, indicó que “en ocho meses no se puede hacer milagros" y aseguró que "tenemos un sistema de salud que está en condiciones de afrontar hoy esta pandemia, esta maldita enfermedad que azotó al mundo”.

Contó que le dijo al Presidente Alberto Fernandez que ve con sana envidia al sistema de salud de Capital Federal, Córdoba o Santa Fe “porque nosotros no tenemos esas oportunidades”.

Remarcó que en medio de esta pandemia la desinformación provoca angustia, por lo cual dijo que la situación real es la siguiente: la cantidad de camas ocupadas es del 69 por ciento, las camas UTI -de Terapia Intensiva- están ocupadas en un 55 por ciento, en cuanto a los respiradores están ocupados en un 30 por ciento y aseguró que está garantizada la provisión de oxígeno en toda la Provincia.

A esos datos, le sumó que los centros de aislamiento para pacientes leves y moderados en Capital, Tartagal, Orán y en distintos lugares de la provincia.

“El sistema de salud es flexible, en el caso de colapsar en algún municipio u hospital de cabecera tenemos el puente aéreo que es el trasladado a donde hay camas. Hemos adquirido 50 ambulancias para garantizar traslados. Es un sistema unificado”, dijo el Gobernador.

Aumentos

“Quiero hacer un reconocimiento a médicos, enfermeros, a agentes sanitarios, personal de mantenimiento o administrativo de hospitales. Pero que el reconocimiento no sea de palabra, desde que asumí me di con la triste realidad de que enfermeros que trabajan precariamente, con contratos que nos hacen sentir vergüenza, cobran 12 mil o 15 mil pesos. He tomado la decisión que cobren lo mismo que un enfermero que está en planta permanente, igual remuneración por igual trabajo”, anunció Sáenz.

Además, indicó que se pidió a Nación que se instalen hospitales de campaña en el departamento Rivadavia y que se van a montar cinco de los mismos.

Por otra parte, el Gobernador comunicó la decisión de que hayan “multas mucho más severas, van a ser de 20 mil pesos para aquellos que sigan sin usar barbijos en la calle, sin mantener el distanciamiento social o haciendo reuniones sociales. En el caso de fiestas clandestinas seremos mucho más severos”.