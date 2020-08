"Rezá por mí", el mensaje de Eduardo Feinmann que generó preocupación en su entorno

Hace una semana, Eduardo Feinmann informaba a través de su cuenta de Twitter que el hisopado por coronavirusle había dado positivo. Este lunes, y ante la persistencia de la fiebre, el periodista fue internado en el Sanatorio Otamendi. En las últimas horas, el conductor de A24 le envió a su colega y amiga Marcela Tauro un mensaje que generó inquietud. "Rezá por mí", le dijo.

Fue la propia Tauro, en el programa Fantino a la tarde (América), la que contó las palabras que le había enviado el periodista desde el sanatorio en el que estaba internado. "Le mandé un mensaje porque trabajé mucho con él -contó la periodista-. Y la parte que me escribió él me puso 'Rezá por mí'".

"Ay, Eduardo, por favor ¡Pum para arriba! Y me asusté", agregó Tauro.

Pero inmediatamente, la expanelista de Intrusos se encargó de dar un mensaje tranquilizador. Contó que luego de eso había hablado con Lucía, la novia del periodista, y que ella "me calmó". "Ella me dijo que desde el día que le había dado positivo a Eduardo empezó con la fiebre, que si bien nunca pasó los 38 [grados] no bajaba y era constante. No se la podían bajar y no dormía".

Por eso, de acuerdo a lo que contó Tauro, aconsejaron internar al periodista. "Anoche pudo dormir y le bajó la fiebre, y ahora está en una habitación común", agregó la panelista.

Feinmann había confirmado que era positivo de coronavirus, luego de que se hisopara por presentar una disfonía y algunas líneas de fiebre, razón por la cual se había ausentado de su programa Alguien Tiene Que Decirlo (Radio Rivadavia) y el noticiero de la tarde de A24.

El periodista, que transita el octavo día de la enfermedad, se encuentra en un estado general de salud bueno, pero los médicos le sugirieron que quedara internado en el Otamendipara seguir de cerca su evolución y evitar futuras complicaciones. Una vez controlada la temperatura volverá a su domicilio, confiaron gente del entorno del periodista a este medio.

El día en que se enteró del resultado, Feinmannescribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense".

Y el último posteo realizado por el periodista en su cuenta fue realizado ayer. Allí, retuiteó una publicación de Radio La 100, que reproducía un testimonio suyo con motivo de la celebración de los 100 años de la radiofonía Argentina. "Gracias por convocarme", escribió Feinmann en su mensaje, publicado en la mañana de ayer.

