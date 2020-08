Fiscal pidió que la hisoparan, la mandaron a trabajar 'con menos gente' y dio positivo para covid

Por Aries, Simesen de Bielke aseguró que se encuentra en el día número 11 de la enfermedad, con síntomas leves, pero con una mezcla de bronca y angustia por todo lo que le tocó vivir, especialmente por parte de los médicos del Ministerio Público, quienes llegaron a pedirle que presente un certificado médico.

“Vos te imaginas que yo tenga que ir a un medico? No puedo salir de mi casa. Tengo que ir a que me hagan un certificado para mostrarle al Ministerio Público que tuve contacto con una chica que dio positivo, que presentó su certificado y que lo hizo de forma privada. Si tenés plata, buenísimo; y si no tenés plata, te dejarán ahí tirado”, expresó.

Además, le manifestaron que en el sector público no había insumos para hacer hisopados y que si quería lo podría realizar pero en la medicina privada, lo que finalmente concretó y le permitió conocer que tenía Covid 19 positivo.

Consideró que hay mucha desinformación sobre la situación y le dio la impresión recién le darán bolilla a los pacientes cuando estén internados en terapia.

También agregó que le anunciaron que a las personas que son asintomáticas ya no les realizarán hisopado.

Simesen de Bielke manifestó que el día martes de la semana pasada habló con la titular de Epidemiología de la Provincia, Griselda Rangeón, para contarle que se había activado un protocolo.

Sostuvo que la respuesta de la funcionaria provincia fue que al día siguiente vuelva a trabajar “perfectamente” a la fiscalía pero con menos gente.

“Obviamente yo no iba a exponer a mis colaboradores a volver a trabajar, además sabiendo que en Ciudad Judicial hay casos de Covid que se han dado, que no los digan es otra cosa”, narró Simesen de Bielke.

Detalló que el transito constante de personas y papeles en las oficinas y sumado a que los aires y calefacción estuvieron prendidos, son suficientes para generar focos de contagios.

Afirmó que se quejó porque los termómetros que se utilizan para tomar al temperatura en el ingreso a Ciudad Judicial muchas veces no funcionan.

“He sido una persona con mis colaboradores hemos tomado muchísimas precauciones y así estamos”, finalizó Simesen de Bielke.