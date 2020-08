Control de precios y conectividad: ejes del DNU sobre los servicios de comunicación

Para Gonzalo Quilodrán – director del ENACOM – hay que establecer diferencias entre los servicios como el prestan las distribuidoras de energía o de agua con lo que finalmente establece el DNU de Nación sobre los servicios de comunicación.

“Se trata de un servicio público, esencial, estratégico y en competencia”, sostuvo, por Aries, el funcionario nacional.

Asimismo, explicó que el Decreto en cuestión contempla la competencia pero busca dar previsibilidad a millones de usuarios de servicios que antes eran suntuarios y que, hoy, son considerados esenciales dado los tiempos que corren. Actualmente, completó, son 57.000.000 las líneas activas de telefonía celular.

En tanto, Quilidrán indicó que otro de los objetivos es garantizar a los usuarios una facturación sin variaciones de julio a diciembre; la tarea – indicó – implica que el Estado nacional recupere el poder regulatorio que perdió, por Decreto, durante la gestión de Mauricio Macri.

“Ahora hay una organismo del Estado que tendrá la potestad de autorizar los precios de acuerdo a muchas variables”, señaló.

Por otro lado, el funcionario aseguró que en el país hay 14.000.000 de hogares, de los cuales, 5.000.000 no tienen servicio de conectividad; de esta última cifra, 2.000.000 no acceden a dicha conectividad porque no tienen cobertura.

Justamente – cerró – el DNU prevé que el Estado avance en saldar la posibilidad de conectividad de esos hogares.