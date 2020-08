Dos exjefes de policía procesados por la desaparición de Ragone

Judiciales 24 de agosto de 2020

La medida fue dispuesta por el juez Bavio. Alcanzó al ex subjefe de la Policía provincial, considerado coautor mediato, y al ex director de Informaciones, procesado como encubridor. También dictó la falta de mérito a un ex oficial del Ejército.