Piden que el programa Mi Lote brinde trabajo a cooperativas como lo hace Procrear

En Agenda Gremial, Guaymas consideró importante que las instituciones unifiquen políticas nacionales y que tienen que estar igual o mejor las provinciales.

De esta manera, destacó que Nación haya anunciado que pone en funcionamiento nuevamente el plan Procrear, respondiendo así al pedido de techo, pan y trabajo que realizaron las centras gremiales el denominado 21F.

Con la propuesta del Gobierno nacional se busca dar una respuesta a la situación habitacional pero que va acompañada por la mano de obra, trabajo a cooperativas y profesionales.

En este sentido, consideró que el plan provincial Mi Lote, debería tener el mismo sistema que Procrear, y generar mano de obra para carpinteros, albañiles, que se reciben en Colegios de Oficio.

Aclarando que no significa una crítica al Gobierno provincial, Guaymas remarcó que de esta manera se solucionan dos problemas, uno a personas que no tienen techo, y otro para quienes no tienen trabajo.

“Ahí cierra una política superadora e importante en tiempos difíciles”, aseguró el titular de la CGT salteña.