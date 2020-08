Ordenan restablecer el servicio de energía eléctrica a un niño electrodependiente

Por Aries, el padre de la criatura, Alberto Acuña, detalló que su hijo tiene “Melanodermia”, una enfermedad que lo obliga a estar a 24 grados sino de lo contrario empieza a sufrir las consecuencias en su piel.

Aseguró que EDESA le cortó la luz el viernes pasado por una supuesta deuda de 60 mil pesos, lo que cuestionó porque la firma a la cuarta boleta ya interrumpe el servicio y retira el medidor.

Acuña sostuvo que le mostró al operario de la empresa el certificado de discapacidad del hijo, y pero no le importó y obtuvo como respuesta que alguien de la zona lo debe haber denunciado por estar colgándose del servicio.

Agregó que el trabajador de EDESA consultó y confirmó que no se estaba debiendo nada a la empresa, y le expresó que es un error de la empresa que le está pasando a muchas familias.

Ante la situación, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Humberto Saravia, afirmó que “hoy va a tenerlo solucionado” el problema de no contar con energía eléctrica para el hijo.

“Hoy vamos a dictar una orden para que le restablezcan el servicio”, expresó Saravia, y analizará la posibilidad de que el niño pueda tener un régimen diferencial a la hora de pagar en atención a la enfermedad que obliga a consumir más que el resto de las personas.

“Acá no hay más que intenciones de solucionar el tema. Para adelante seguir reglamentando. A veces no viene mal hasta el último detalle tenerlo protocolizado sino la empresa tiene margen de interpretación y a veces no actúa bien”, finalizó.