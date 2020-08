Villamayor asegura que no hay un solo sector preocupado por la intervención de Aguaray

La diputada provincial y presidenta de la comisión de Legislación General de la Cámara, Socorro Villamayor, cuestionó los embates de la oposición hacia el oficialismo por el no tratamiento del proyecto de ley de intervención al municipio de Aguaray.

“Han hablado diputados y se han referido a un tema extremadamente delicado que afecta al pueblo argentino, no solo a Salta y que es el robo más grande del siglo”, indicó Villamayor sobre el escándalo de robo de caños del gasoducto Noreste en el que está involucrado el actual intendente Enrique Prado.

Cuestionó que se pretende hacer una cuestión de partidos una situación tristísima, lamentable y vergonzosa diciendo que la intervención es propiedad de unos u otros.

“Voy a desmentir que hay solo un sector preocupado por la intervención, el sector que planteó un dictamen de intervención no sé si está preocupado por la constitucionalidad y el esclarecimiento o queriendo despegándose de un hecho bochornoso”, dijo Villamayor y exihbió una foto en la que el intendente Prado promocionaba su candidatura junto a Sergio Leavy.

“El señor Prado llego por el Frente de Leavy y es el mismo frente el que se quiere despegar”, dijo la diputada del Bloque Salta Tiene Futuro, y añadió que “sí hay un dictamen del oficialismo en el que pido que la intervención”, aunque resaltó que se trata de “un recurso último”.



“Existen excelentes trabajos periodísticos, es el cuarto poder pero no podemos dejar de lado un Poder del Estado como el Judicial, no podemos ante una imputación de cualquier ciudadano actuar interviniendo, hay que esperar el procesamiento y actuar en consecuencia porque es el robo más grande del siglo y no hay que apañarlo cuando la justicia lo diga”.