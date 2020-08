Aceptaron la probation y los siete remiseros ya se encuentran en libertad

Los trabajadores del volante fueron liberados tras aceptar el recurso judicial; así, deberán indemnizar al personal policial afectado durante la represión de junio pasado. No obstante, aseguran que sus reclamos respecto a las agencias no fueron atendidos por el Ejecutivo provincial e insisten en las irregularidades de este sistema de transporte.

Por Aries, Sergio Salinas, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Remis de Salta, informó que el lunes pasado – tras dos meses detenidos – los siete remiseros consiguieron la libertad luego de que aceptarán la probation ofrecida por la Justicia salteña.

Cabe recordar que las detenciones se produjeron a instancia de una represión policial en adyacencias de la Legislatura, lugar donde los trabajadores del volante llevaban varios días de acampe. Durante el operativo de seguridad que intentaba despejar calle Mitre, dos efectivos policiales fueron heridos.

Inmediatamente, los trabajadores fueron detenidos; a seis de ellos se les otorgó prisión domiciliaria, mientras que un séptimo fue alojado en la alcaidía.

“Nos dieron una probation, es por un año; significa que no tenemos que ejercer actos de violencia contra las víctimas, en este caso, dos policías”, relató el dirigente y detalló que uno de los efectivos recibió una pedrada mientras que, el otro, sufrió un raspón en una de sus manos.

La medida judicial, continuó, incluye indemnizaciones para los afectados; $70.000 para el primero de los policías y $5.000 para el segundo, son las cifras que deberán pagar los trabajadores en conjuto.

“Lo que nos lleva a aceptar la probation es que estuvimos dos meses sin trabajar, es decir, sin ingresos. El compañero que estuvo detenido la paso peor porque bajó 22 kilos en estos dos meses”, aseguró Salinas y explicó que, en sí, la medida significa también aceptar la culpabilidad por los hechos.

Ahora bien, Salinas indicó que las condiciones de trabajo para los remiseros no ha cambiado en absoluto; las agencias – precisó – siguen explotando a los trabajadores mientras que no brindan ningún servicio, es decir, no otorgan viajes y muchas de ellas ni siquiera ofrecen bases en condiciones.

“Parece que el Estado las apaña”, disparó el sindicalista y dijo creer que esta situación responde a que funcionarios y ex funcionarios son propietarios de agencias; “Nicolás Avellaneda sería dueño de Remisera Norte, por ejemplo, y los hermanos Anaquín de RemiSol; por eso es tan difícil luchar contra este monstruo”, completó.

Finalizando, Salinas aseguró que los trabajadores seguirán con su pedido hacia el Gobierno Provincial a la espera de cambios en el sistema.

“Queremos trabajar dignamente, no puede ser que AMT nos persiga por ocuparnos en la calle en vez de avanzar sobre el problema de fondo y ver que las remiseras cumplan con su tarea”, sentenció.