En San Lorenzo, “no se llevaron el piso porque está pegado”

El hospital de mascotas de San Lorenzo se encuentra abandonado y a medio terminar. La gestión provincial Urtubey – allá por mayo de 2019 – firmaba convenios con el por entonces intendente Ernesto Gonza para poner en marcha las obras que, tal lo mencionado, nunca concluyeron.

Más allá de esto, por estas horas algo llamó la atención de vecinos y funcionarios de la localidad. Y es que, sostienen, cuando se paralizaron los trabajos en el edificio las chapas que luego constituirían el techo de las diferentes áreas estaban en el predio. Hoy, el hospital tiene solo su ala izquierda techada y los materiales ya no están.

“Lo que me dicen un par de vecinos que viven cerca es que las chapas estuvieron para colocarse, se las veía bastante expuestas, estaban, alcanzaban para techar todo el hospital”, indicó el presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo – Juan Pablo Dávalos – al ser consultado sobre el tema.

Al parecer, añadió, cuando el ex intendente Ernesto Gonza perdió la última elección “se llevaron todo”.

Explicó el edil que la denuncia contra el ex jefe comunal es extensa y que hace foco en acciones poco claras que habría llevado adelante durante su campaña política. Con sorna, Dávalos comparó a Gonza con Manuel Cornejo – ex intendente de Campo Quijano, también investigado por su manejo de fondos municipales – y, en este sentido, disparó: “Es tan bochornoso lo que hicieron, no se llevaron el piso porque está pegado; la municipalidad quedo devastada”.

El concejal dijo entender que, para la construcción, se desembolsó por lo menos la mitad de los fondos totales y que, en definitiva, las actuaciones de Gonza están siendo analizadas por la Justicia, por lo que esperan un pronto informe de la fiscal Verónica Simesen de Bielke porque, señaló, “hay faltantes en todos lados”.

“La gestión pasada fue impune y de corrupción total” consideró Dávalos y resaltó que la administración provincial Urtubey giraba plata al municipio sin control posterior alguno; ello, señaló, aún cuando se solicitaron informes a la Provincia sobre el destino de estos fondos.

“Es como un complot entre todos”, concluyó el edil.