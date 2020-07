El comunicado del municipio de José C. Paz tras los dichos de Mario Ishii: “Está sacado de contexto”

El municipio de José C. Paz publicó en su sitio web un comunicado titulado “Aclaración sobre la viralización de un video en redes sociales”, en el cual se ve al intendente Mario Ishii mientras mantenía una fuerte discusión con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector de la salud y que reclamaban mejores condiciones laborales. A ellos les dijo: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Tras sus dichos, desde la municipalidad comunicaron: “Ante el video sacado de contexto que circula en redes sociales y que tomó estado público, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, aclara que los conceptos fueron dichos en el marco de una fuerte discusión ocurrida el sábado 4 de junio, cerca de la medianoche, con choferes de las ambulancias del sistema de emergencias del municipio, que habían abandonado sus tareas en medio de la pandemia de COVID-19″.

Consultado por Infobae, Ishii sostuvo que fue mal interpretado: “Falopa son los medicamentos. Y obvio me pongo a disposición de la Justicia”.

“Que investiguen, que investiguen hasta lo último. Es más, yo mandé a investigar también con resultados negativos. Varias veces. Así que debe haber expedientes cuando yo mando a investigar. Hicimos denuncias por falta de vacunas, o falta de cosas. También las he hecho. O sea, cuando interviene el área, si tengo que ir a algún lado voy a ir, no tengo problemas. Pero también, si quieren llevarlo para el lado del narcotráfico que metan preso a todos los que tengan que meter o que los fusilen en la plaza, yo no tengo problemas. Ese es un tema netamente judicial de inseguridad”, manifestó el intendente, quien será investigado por el delito de encubrimiento.

La causa penal estará as cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín.

Días antes, había terminado la intervención y reorganización de la Secretaría de Salud, la que se dispuso bajo Decreto Nro. 307 de fecha 29 de marzo del corriente año, que finalizó con la designación de un nuevo Secretario de Salud. Durante la intervención se constataron diversas irregularidades, destacando como grave el faltante de vacunas, por lo que se realizó la denuncia ante las autoridades policiales el pasado 29 de abril y se inició el sumario administrativo correspondiente; asimismo por el no cumplimiento de las tareas específicas designada dentro de la Secretaría, se procedió a efectuar la baja a 85 empleados del área y la contratación de nuevos agentes para garantizar un mejor funcionamiento.

Puntualmente, sobre los dichos vertidos en el video, el intendente les recordó a los empleados que no los separó preventivamente de sus funciones, por el contrario “los bancó” al no dejarse llevar por los rumores lanzados en redes sociales, que acusaban al personal afectado al sistema de ambulancias de vender psicofármacos en forma ilegal, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria y que varios de ellos llevaban más de 15 años de servicio.

Corresponde aclarar, que las averiguaciones realizadas dentro del área, sobre los rumores de referencia, dieron resultado negativo, al no encontrarse elementos para realizar la denuncia penal correspondiente. Ante la situación y la gravedad de estar interrumpido el servicio, el intendente utilizó la palabra “cubrir” al recordarles a los “ambulancieros” el hecho de mantenerlos en sus puestos laborales durante la investigación.

Los dichos de Ishii fueron realizados en medio de un conflicto, con la pandemia en pleno desarrollo y la recientemente finalizada intervención como telón de fondo.