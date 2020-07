Piden explicaciones sobre el funcionamiento del Ministerio de Primera Infancia 

Por Aries, el senador por Los Andes, Walter Cruz, aseguró no se han dado las respuestas que planteaban con el Ministerio de Primera Infancia. “No están los datos, según nuestra ministra, y si no están los datos, ¿Quién los tiene? ¿Para qué han sido hechos? Lo que más llama la atención es la enorme cantidad de fondos con los que, hasta que alguien nos explique, no sabemos qué han pasado”, aseguró.

“Me parecía que un Ministerio que atienda la necesidad de los Pueblos Originarios era bienvenido para todos los pueblos originarios de la provincia y me parecía que un Ministerio de la Primera infancia era bienvenido para, justamente, atender a un grupo etario en el que se forja lo que después todo ser humano será más adelante en la vida”, explicó Cruz.

El senador por Los Andes, señaló que “nosotros a simple vista, como muchos ciudadanos, vemos que no ha traído soluciones el Ministerio” y pidió hacer un análisis mucho más profundo “para ver si todo ese trabajo de sistematización nos va a servir o no nos va a servir como algunos dicen, que no está tampoco”.

“Evidentemente no se han dado las respuestas que planteaban con ese Ministerio” sostuvo y destacó que según los dichos de la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano. “Si no están los datos, quién los tiene, para qué han sido hechos y sobre todo, lo que más llama la atención la enorme cantidad de fondos con los que, hasta que alguien nos explique, no sabemos qué han pasado”, cuestionó el legislador.

