Extendieron el congelamiento de los sueldos de senadores y diputados por 180 días

La Cámara de Senadores, que conduce Cristina Kirchner, y la de Diputados, que preside Sergio Massa, decidieron en conjunto extender el plazo de suspensión de aumento de sueldo por 180 días, luego de que se cumpliera el plazo dispuesto el 27 de diciembre de 2019.

“Con motivo de la crisis económica generada por la pandemia, el Estado Nacional tomó una serie de medidas de emergencia con el fin de garantizar que toda la población perciba un mínimo de ingresos y acceda a los alimentos, preservar los empleos y evitar que quiebren las empresas”, sostiene la resolución del Senado.

También consideraron que “visto que la emergencia pública, que dio lugar al dictado de la norma en cuestión se vio agravada por la pandemia, resulta necesario que los representantes del pueblo compartan el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto”.

En tanto, la resolución en la Cámara de Diputados indica que “encontrándose aún vigente la situación de emergencia” por la que se suspendieron los aumentos de sueldo, que se vio “agravada por la pandemia” y en “correlato con las medidas que el Estado Nacional viene implementando con el objetivo de morigerar el impacto económico que genera esta situación sobre la población”, consideran necesaria la extensión.

El primer paso de este gesto político se había dado pocos días después de que se promulgue la ley de Emergencia Económica. Esa medida fue sancionada con 41 votos positivos, 23 negativos y una abstención, tras 12 horas debate. Luego, a los pocos días, en línea con la ley, las dos Cámaras decidieron en conjunto extender la suspensión del aumento de sueldo.

Aquella decisión, en principio, había llegado un día después de que los senadores de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Naidenoff, reconocieran el reclamo de un sector de la sociedad, que señaló que la dirigencia política no se había sumado al “esfuerzo” que pidió la administración de Alberto Fernández.

Con ese texto en mano se trató la iniciativa en el Senado, en lo que fue la primera sesión conducida por la vicepresidente Cristina Kirchner. El oficialismo logró tratar esa ley gracias a un acuerdo tácito con un sector de la oposición, que bajó al recinto y dio quórum para comenzar el encuentro.

El Presidente, en esos días, había reconocido que hay “abusos” en la política con los que “hay que terminar definitivamente”, pero consideró que existe “una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio”.

“Hay como una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio en la política que verdaderamente no existe. Hay abusos, no voy a decir que no, y con esos abusos hay que terminar definitivamente”, enfatizó Fernández. En declaraciones a Radio AM 750, pidió “salir” de la “lógica de pensar que hay una casta política”, al destacar que los políticos tienen “una tarea específica”.

En ese marco, manifestó: “Estamos en democracia y el maltrato a la política afecta a la democracia. Tenemos que salir de esa lógica de pensar que hay una casta política porque la verdad es que los políticos tenemos una tarea específica, en mi caso administrar el Estado”.

