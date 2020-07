Ercolini reemplazará a Canicoba Corral en la causa AMIA

El 6 es el juzgado histórico que comandó Canicoba Corral. Precisamente es donde se instruye la causa por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que aún se busca a los responsables. El juzgado 12 estaba momentáneamente a cargo de Canicoba Corral, desde que en 2019 Sergio Torres juró como ministro en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En el juzgado 12 tramita la causa ESMA, por los crímenes ocurridos en la dictadura en ese centro clandestino.

A las 11, el bolillero giró en el segundo piso del edificio de Retiro, despoblado del movimiento habitual por el coronavirus. Fueron pocos los candidatos entre los que había que elegir porque la mayoría de los jueces federales se habían excusado.

No estuvieron María Servini (porque ya está a cargo del juzgado electoral), Marcelo Martínez De Giorgi (porque tiene dos juzgados a su cargo, el suyo y el que perteneció a Claudio Bonadio), Daniel Rafecas (por acumulación de trabajo y la candidatura para convertirse en Procurador General) y Luis Rodríguez (por motivos personales que le impedirían asumir la responsabilidad de un segundo juzgado).

Así las cosas, los candidatos para el sorteo fueron Sebastián Ramos, Ariel Lijo, María Capuchetti, Sebastián Casanello y Julián Ercolini. El bolillero giró una sola vez: el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, dispuso que se hiciera el sorteo “en forma sucesiva” para evitar que un candidato saliera dos veces y quedara a cargo de tres juzgados.

Los elegidos fueron Ercolini, para el 6; y Casanello, para el 12. La subrogancia dura un año o hasta que se defina la elección de un nuevo juez titular.

Así las cosas, Ercolini tendrá en sus manos la tramitación de la causa AMIA, pero además otras causas de relevancia política que investigaba Canicoba. Un ejemplo es la causa de los peajes, en donde fueron procesados esta semana el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y en la que ya están citados a indagatoria los ex ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Nicolás Dujovne (Economía).

El juzgado 12 quedó a cargo ahora de Casanello. Se trata de un juzgado que ya tiene un concurso abierto para que se elija un candidato. Sin embargo, no es un trámite que vaya a resolverse en breve. En el juzgado 12 se instruye la megacausa ESMA. Algunos tramos de esa investigación ya fueron a juicio, pero quedan remanentes aún en instrucción. En ese juzgado se tramitan muchas causas de drogas. Allí radica la investigación muy amplia sobre narcotráfico en la villa 1.11.14, y otra en la causa conocida como “Itatí”.

La justicia federal porteña de instrucción se divide doce juzgados. Ahora, quedan tres vacantes: el 12, que ocupaba Torres; el 11, que perteneció a Claudio Bonadio, fallecido en febrero pasado; y el 6, que ahora dejará libre Canicoba Corral.

El Gobierno quiere que Rafecas, titular del juzgado 3, se convierta en el jefe de los fiscales de la Nación, por lo que ese juzgado también podría quedar en breve desocupado.

Infobae