Si tuviéramos más testeos necesarios podríamos aseverar si hay circulación o no

En diálogo con Hablemos de Política, el presidente Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), Jorge Coronel, aseguró que “nadie ha negado, realmente y eficientemente, que no haya circulación. Por lo tanto, lo que nosotros creemos y lo que hemos observado es que deberían haber más testeos”.

El médico señaló que desde la Confederación Médica solicitaron “que sean testeados hasta los mismos profesionales y el equipo de salud, porque muchas veces pueden ser portadores asintomáticos”.

Indicó que si no se hacen los testeos no se puede determinar qué porcentaje de virus puede existir y “es muy difícil determinar si hay o no circulación”.

“Si tuviéramos realmente los testeos necesarios podríamos ya aseverar si hay circulación o no”, finalizó.