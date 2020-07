Luis D’Elía contó cómo contrajo coronavirus y reveló la advertencia del médico

”El piquetero kirchnerista está internado en el Sanatorio Otamendi desde el lunes. Su estado de salud es delicado. "Solo me dan paracetamol", reveló

El dirigente social Luis D’Elía, quien se encuentra internado hace tres días, contó cómo contrajo coronavirus. Desde la habitación 117 del Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, el militante kirchnerista mantuvo una breve conversación telefónica con Reynaldo Sietecase. Allí reveló que su estado de salud es delicado.

“Estoy mal; Anteayer a la noche me confirmaron que era positivo de Covid-19. Esto es como si tuvieras una gripe muy fuerte y cada 7 u 8 horas un dolor de espalda tremendo. Me dan solo paracetamol”, describió el piquetero.

D’Elía es hipertenso y diabético, además de tener padecer problemas cardíacos (tiene tres bypass), lo que lo transforma en un paciente del denominado grupo de riesgo frente al virus. “Lo importante es que no tenga ninguna complicación pulmonar; el médico ya me dijo: recemos para que no te agarre los pulmones”, señaló.

De hecho, el pasado 5 de abril, el dirigente social fue beneficiado con la prisión domiciliaria, luego de que la Justicia entendiera que representaba un riesgo para los demás detenidos del penal de Ezeiza si reingresaba tras haber estado en una clínica en medio de la pandemia de coronavirus.

La decisión había sido tomada por la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal número 8. La jueza concedió el arresto domiciliario debido a “los síntomas presentados por el detenido, la falta de certeza sobre la posible necesidad de dejarlo internado un tiempo” y ante la “necesidad o no de efectuar estudios vinculados al Covid-19” o “de hacerle otro tipo de estudios extramuros”. En esa oportunidad ya le habían realizado el hisopado debido a los sintomatología que padecía y le había dado negativo.

Cómo se contagió

El lunes pasado, luego de hacer su editorial en Radio Rebelde, le subió la fiebre y sintió dolores musculares, por lo que decidió consultar al médico. Como presentaba síntomas compatibles con la enfermedad, le realizaron el análisis correspondiente y luego de unas horas se confirmó que tenía coronavirus. Fue ahí que los médicos decidieron internarlo.

Si bien D’Elía está con tobillera electrónica, surgieron dudas de cómo fue que contrajo el virus. En medio de las especializaciones, contó que vive con pareja y la hija de la mujer y que al único lugar que salió fue al entierro de su madre, por 4 horas, autorización que le otorgó el juzgado.

“Yo no salgo a ningún lado. Entiendo que habrá sido cuando las chicas salieron a hacer las compras. Ahora ellas se están haciendo los chequeos correspondientes del protocolo (por contacto estrecho)”, reveló.

El dirigente kirchnerista y líder de la Federación de Tierra y Vivienda se encuentra condenado a tres años y 9 meses de prisión por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

