Alberto Fernández anunció que Radio Nacional Tucumán volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana, durante un acto por el Día de la Independencia, que radio Nacional Tucumán volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa. Lo hizo luego de que se escuchara el himno nacional argentino cantado por la artista tucumana. Y aseguró que no se trató de una casualidad sino que el homenaje fue porque hoy hubiera cumplido 85 años.

“Mercedes nació en Tucumán. Sufrió las desventuras de la Argentina. Sufrió el exilio. Volvió. Siempre tuvo esa voz inmaculada que le escuchamos al cantar el himno. Y es tucumana, de la misma provincia del querido (gobernador) Juan Manzur. del mismo lugar en que la patria evitó su independencia”, destacó el Presidente.

“Les cuento a los tucumanos que a partir del día de hoy, Radio Nacional volverá a llamarse Radio Mercedes Sosa, como siempre debió ser y algún día dejó de ser”, anunció Alberto Fernández.

Por otro lado, desde la Fundación que lleva su nombre, que preside su nieta Araceli Matus, junto a un grupo de artistas se propondrá como regalo instaurar el 31 de enero como el Día de la Cantora Nacional para recordar su debut en el Festival de Folclore de Cosquín en 1965 como invitada de Jorge Cafrune.

“Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre he sido galopeador contra el viento. Los voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo. Aunque se arme bronca, voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa”, dijo aquella noche el popular cantante folclórico jujeño ante la gran multitud presente.

La joven artista ya era conocida por piezas como “La voz de la zafra” y “Canciones con fundamento”, entonó “Canción del derrumbe indio”, de Fernando Figueredo Iramain, una canción que integraba el incipiente Movimiento del Nuevo Cancionero.

Ese gesto de cafrune para con la intérprete tucumana no solamente introdujo a Mercedes para siempre en el universo de Cosquín, sino que marcó una modalidad generosa y audaz que la propia Sosa adoptó como santo y seña en su descomunal camino artístico por escenarios y estudios de grabación del mundo.

Por otra parte se confirmó que la cantante popular más grande América Latina tendrá su miniserie de ficción, Mercedes Sosa - La Serie, que estará a cargo de la productora Cinema 7 Films. Con el aval de su familia y de la Fundación Mercedes Sosa, serán 13 episodios que cruzan ficción y material inédito y recorrerán su vida personal y su obra artística.

“Nos llena de orgullo y alegría poder llevar a la pantalla la vida de nuestra abuela Mercedes, una mujer que ha sorteado todo tipo de dificultades, convirtiéndose en un símbolo de lucha y en una de las voces más importantes de toda América Latina. Tras años de trabajar junto a Cinema 7 Films (en Cantora y Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica) estamos seguros de que transmitirán el legado de Mercedes a su gente. Por eso, confiaremos material inédito de nuestra abuela, para que la escuchen y conozcan desde lo más profundo de su ser”, afirman Araceli y Agustín Matus, nietos de Mercedes.

