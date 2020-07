“La ministra de Salud está totalmente ausente”, dijo el diputado Mizzau

El legislador dijo que las estadísticas asustan en relación al nivel de contagio de coronavirus que tiene el personal de Salud, que alcanza al 14 por ciento de los infectados en Argentina, ante lo cual quienes trabajan en el área, sobre todo en el interior, viven “una sensación de desprotección”.

“Pensábamos que esta pandemia iba a hacer reaccionar a un Gobierno provincial adormecido, cegado con respecto al sistema de salud abandonado en el interior, pero tristemente esto no es así”, dijo el diputado y añadió que la ministra de Salud “está totalmente ausente, muy poco se la ve y muy poco se la escucha”.

En tal sentido, cuestionó que los anuncios no pasaron de esa instancia y citó el caso del Centro Covid de Orán con 150 camas cedidas por el ejército, pero se desistió de la utilización de ese Centro debido a que, llegaron las camas pero no el resto de los insumos no los equipos de protección personal para los médicos.

“Hay 22 profesionales médicos que piden por favor ser aislados y controlados, ellos son nuestra primera línea y hasta ahora no hemos tenido una respuesta”, dijo el diputado de Orán y criticó además que no hubo cien días para equipar el sistema de salud porque previo a la pandemia, “en Salta se había declarado una Emergencia Sociosanitaria, pero se hizo poco”.