“Hoy no tomar una medida importante sería casi asegurarnos una hipoteca con muertos”

Ante el aumento sostenido de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el anuncio de una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio resulta inminente. De esta forma, se estima que este jueves el presidente Alberto Fernández confirmará el endurecimiento de la cuarentena para la Capital Federal y el Conurbano, retomando las restricciones dispuestas durante la primera fase, que comenzó el pasado 20 de marzo.

En comparación a esa etapa inicial, sólo se sumaría la apertura de los bancos y los comercios no esenciales de cercanía y, en el caso de CABA, las salidas recreativas para los menores de 16 años.

En ese contexto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García justificó la necesidad de avanzar en ese sentido. “Hoy no tomar una medida importante sería casi asegurarnos, en 25 o 30 días, una hipoteca con muertos y una imagen que a mi me aterra, que es la imagen de argentinos que no tengan lugar donde atenderse”, aseguró, en declaraciones al canal Crónica.

“Hay que parar porque, si bien hicimos una gran expansión del sistema de salud, con este ritmo dentro de tres semanas o tres semanas y media empezaríamos a tener problemas con la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos”, continuó explicando el Ministro. Y agregó: “Tenemos la posibilidad de hacerlo antes de que haya enfermos que no son atendidos o todas esas cosas terribles que hemos visto en otros países, vinculadas a que hay gente que se quedaba sin asistencia en un momento crítico por carencia de respiradores, de camas o de lo que fuera”.

Si bien no confirmó cuáles serán exactamente las nuevas restricciones, dado que las dejó supeditadas a la decisión del Presidente, Ginés González García remarcó los dos ejes en los que hay que hacer hincapié para volver a achatar la curva de contagios. “Hay que parar la circulación de la gente, que es lo que hace circular al virus. El virus no viaja solo. Parar el transporte o por lo menos dejarlo muy reducido es la medida central, porque en todos lados el transporte ha sido el vehículo fundamental de la expansión de la pandemia. Eso pasó en Nueva York, en Madrid...

La otra cuestión es la circulación de las personas, para detener un poco esta cadena de transmisión y lograr entonces desahogar a todo el sistema de atención”, detalló el titular de la cartera de Salud, reafirmando la versión de que en el AMBA solamente podrán circular los trabajadores que originalmente fueron declarados como esenciales, mediante el Decreto 297/2020, con el que se estableció el aislamiento obligatorio.

Por último, más allá de que había sido contundente al explicar la necesidad de las medidas que anunciará Alberto Fernández, el Ministro de Salud dejó un mensaje para la ciudadanía, al ser consultado por el cansancio psicológico que genera una cuarentena tan extensa: “No tenemos medidas demasiado efectivas que no sean las que estamos haciendo, no hay otra cosa. Los que dijeron que habían ganado la batalla, como Nueva Zelanda, China o Corea (del Sur), están todos volviendo para atrás”.

“Si me preguntan si esto va a ser lo último, no lo sé. Yo siempre dije que cada apertura iba a ser con el pie en el freno y ahora evidentemente es necesario frenar”, concluyó Ginés, que en un par de ocasiones graficó su preocupación haciendo referencia al último reporte diario.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación había confirmado un rato antes que en las últimas 24 horas se registraron 38 muertes y 2.635 nuevos casos positivos por coronavirus, siendo las cifras más altas registradas en un solo día desde que comenzaron a contabilizarse los contagios y los fallecimientos por COVID-19 en el país. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 49.851 y las víctimas fatales suman 1.116.

Con respecto al AMBA, el foco de expansión del virus, del total de los 2.635 casos, 1.463 son de la provincia de Buenos Aires y 1.012 de la Capital Federal.

