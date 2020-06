Unánime pedido para que se reabran los museos de la Ciudad

La iniciativa, de autoría del edil Julio Romero, plantea en su contenido que el Concejo Deliberante vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial y municipal, procedan a la reapertura de los museos existentes en Salta Capital a los fines de “activar el turismo interno”.

En el tratamiento, el concejal José Gauffín, destacó “lo atinado del proyecto porque si se quiere dar apertura al turismo interno no se entiende porque no se autoriza la apertura de los museos. La municipalidad tiene uno solo, pero hay muchos museos en la ciudad que se le puede dar apertura ya que la afluencia de público no es masiva”.