Se confirmó el primer positivo Covid-19 en un diputado nacional

Tras conocerse los positivos del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre otros, la ola de positivos en el ámbito político se extendió a la Cámara Baja

En un contexto de avance del coronavirus dentro del ambiente político argentino, se registró el primer contagio en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de Walter Correa, legislador por el Frente de Todos, quien confirmó el diagnóstico en su cuenta oficial de la red social Twitter y confió que, por el momento, no presenta mayores complicaciones.

“Hace unas horas me dio positivo de Covid-19, pero nada que preocuparse, me encuentro con síntomas leves. Comencé la correspondiente cuarentena. Por favor les pido a todos y todas que se cuiden, y en la medida que puedan se queden en sus casas”, publicó el diputado nacional, quien a su vez se desempeña como Secretario General de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores.

Este martes, Correa había participado de la reunión virtual que llevó a cabo la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, que justamente empezó a debatir 14 proyectos relacionados con el trabajo remoto. El legislador, de 54 años, tiene mandato hasta diciembre de 2021 en el Congreso.

Si bien se trató del primer caso positivo en la Cámara de Diputados, la ola de contagios dentro de la política argentina ya acumulaba varios afectados. Tras el resultado positivo de coronavirus del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien se encuentra internado desde el sábado en la clínica Llavallol y será tratado con plasma, se generó una cadena que alcanzó a varios de sus funcionarios. En total, se testearon a 11 miembros de su equipo y cinco dieron positivo. Se trata del secretario de Gobierno, Martín Choren; su secretaria privada, Victoria Bourio; el director de Compras, Daniel Perfumo; el secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni, y su chofer, Matías Urso. Además, el vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti, también había confirmado su diagnóstico.

Luego se conoció el positivo de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y referente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal. Había estado en contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell, que ya había confirmado que estaba infectado el pasado lunes, tras haberse reunido con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde. Asimismo, la pareja de Vidal, el periodista Enrique Sacco, también se contagió.

Ahora la atención está puesta en los contactos estrechos que mantuvo la ex gobernadora en los últimos días. El viernes pasado compartió una comida con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Larreta, a su vez, almorzó este martes con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Justamente en relación a los integrantes del Gobierno porteño, la preocupación creció en el a sede de la calle Uspallata, en el barrio de Parque de los Patricios. Sucede que dos colaboradores cercanos a Rodríguez Larreta también dieron positivo, por lo que el Ministerio de Salud, encabezado por Fernán Quirós, mandó a hisopar a casi todo el gabinete.

Los nuevos infectados son Federico Dibenedetto, quien se encuentra a cargo de los contenidos de comunicación y es uno de los históricos asesores del actual Jefe de Gobierno, y de Emmanuel Ferrario, de Asuntos Estratégicos y ex funcionario de Vidal, que se mudó a la Ciudad después de diciembre, cuando la ex mandataria perdió la gobernación en manos de Axel Kicillof.

Por otra parte, en el ámbito nacional hay inquietud por la salud de Alberto Fernández: la Unidad Médica Presidencial comunicó oficialmente en el mediodía de este miércoles que el Presidente deberá permanecer en Olivos, a raíz de la preocupante evolución de los contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Infobae