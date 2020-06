"El Gobierno anterior no pudo resolver el problema del transporte imporpio"

"Nos convocó la preocupación y la necesidad de dar solución al sector del transporte impropio, por eso instamos a las autoridades a ejercer sus atribuciones y el poder de policía otorgado por la Ley 7322", dijo Varg y remarcó que la actual situación "es una deuda más que ha heredado el actual Gobierno porque el anterior no supo gestionar el transporte no sólo en Capital sino en toda la Provincia".

Recordó que la Autoridad Metropolitana de Transporte -AMT- tiene la obligación de garantizar las condiciones dignas y equitativas a los trabajadores del transporte pero lamentó que eso no lo está haciendo por lo que se manifestaron los diferentes sectores del transporte impropio: remiseros, taxistas y hasta quienes se encuentran en la informalidad.

Frente a las disputas entre sectores y ante la posibilidad de un enfrentamiento entre taxistas y remiseros a raíz, Varg sostuvo que esperan que AMT se decida a atender la problemática y a "darle una solución a los trabajadores del volante e impedir que se enfrenten pobres contra pobres porque se trata de trabajadores que atraviesan un momento difícil en estos tiempos de pandemia".