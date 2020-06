Desde Tránsito aseguran que “la ciudad es tierra de nadie” y vuelven los inspectores a las calles

Por Aries, Bazán detalló que desde el Concejo Deliberante ediles reconocieron que ellos no dieron el visto bueno para que avance la iniciativa del Ejecutivo por lo que no se puede autorizar para que una institución cumpla funciones dentro de un lugar que no es su jurisdicción.

Adelanto que mañana volverán a las calles con talonario en mano para hacer respetar paradas de colectivos, rampas para discapacitados, lugares prohibidos, lo que se traduce en un ordenamiento vehicular.

“El Ejecutivo nos quiere quitar el talonario para que nosotros seamos un ente que ayuda a la gente a cruzar las calles. Como si fuéramos de Emergencia”, explicó.

Bazán también cuestionó que el diputado nacional Martin Grande no haya presentado todavía ningún proyecto para que Salta deje de ser la provincia con mayor índice de siniestros viales.

Además se preguntó cómo hace el legislador macrista para estar presente en la sesiones y al mismo tiempo conducir su programa de radio y televisión.

Ante los numerosos cuestionamientos de Grande sobre el accionar de los inspectores de Tránsito, Baza le pidió que si tuvo un acontecimiento de corrupción no juzgue a todos de la misma manera y directamente denuncie puntualmente.