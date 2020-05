Desde el 1 de junio se reactiva le turismo interno en Salta

El mandatario anunció que tal decisión está sujeta a que en Salta siga vigente el cuadro de ausencia de circulación viral de Covid-19.

“A partir de mañana he dado instrucciones a todos los ministros para que se habiliten nuevas actividades. Desde el 1 de junio si seguimos sin transmisión comunitaria, vamos a reestablecer el turismo interno para que este sector tan golpeado pueda reabrir sus puertas” dijo Sáenz y anunció que la decisión se gestionará ante el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero.

Señaló que el protocolo de turismo interno se trabajó con los intendentes.

“Hoy día podemos decir que nuestro objetivo para mantener el índice epidemiológico y sanitario. El trabajo en las fronteras lo hemos reforzado con la policía provincial y las fuerzas federales y hemos sido muy estrictos”, dijo el mandatario.

Además, criticó duramente a quienes no se allanan a las exigencias sanitarias.-“Lamentablemente todavía hay imbéciles que no entienden que no es opcional usar barbijo, es obligatorio. El Estado no puede estar de niñero, la gente tienen que entender”, enfatizó Sáenz y pidió “que unos cuántos no nos hagan volver atrás”.

“Les pido que entendamos ante una pandemia, ante un enemigo que está enfrentando el mundo, que se ha cobrado vidas, que ha colapsado el sistema de salud de primer mundo. No estamos hablando de una gripe cualquiera sino de un virus que no tiene cura y no tiene vacuna”, insistió.