FMI celebró acercamientos entre la Argentina y bonistas

“Estamos entusiasmados por la disposición de ambos lados (gobierno argentino y bonistas) por continuar las discusiones para llegar a un acuerdo”. Así lo señaló Gerry Rice, director de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional. El optimismo transmitido por el organismo internacional es coincidente con el ánimo que se percibe en medios oficiales. Fuentes de la Casa Rosada señalan que el presidente Alberto Fernández es “optimista” en cuanto a la marcha de las negociaciones y el ministro Martín Guzmán transmite “confianza” en cuanto a que se logrará resolver el problema y evitar el default.



En conferencia de prensa, Rice manifestó que “las autoridades argentinas están en negociaciones activas con los tenedores privados de bonos para reestructurar su deuda soberana”. Aclaró que “como dijimos antes, por nuestras prácticas de larga data, para todos los países, no sólo para la Argentina, estas negociaciones son una cuestión bilateral de la Argentina y sus acreedores y el FMI no se involucra directamente en el proceso”.

“No quiero especular sobre el resultado de estas negociaciones entre las autoridades y los bonistas pero quiero decir que estamos entusiasmados por la disposición de ambos lados por continuar las discusiones para llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Y reafirmó la expectativa favorable del organismo internacional al afirmar que “seguimos esperando que se pueda encontrar un acuerdo que prepare el escenario para un camino sostenible para la economía argentina en el futuro”.

En ese sentido, en las últimas horas trascendieron informaciones en los mercados en cuanto a que se están registrando progresos en las negociaciones entre el país y los acreedores. Algunas versiones dan cuenta de la posibilidad de algunos pagos en efectivo antes del período de gracia de tres años (inicialmente pedido por la Argentina) que termine de destrabar el acuerdo.

En cuanto a la relación de la Argentina con el Fondo y respondiendo a una pregunta formulada por Ámbito, Rice recordó que las autoridades argentinas manifestaron que “a ellos les gustaría primero llevar a cabo una consulta dentro Artículo cuarto y luego eventualmente buscar un programa de apoyo del Fondo”. Agregó que “esta ha sido la posición de las autoridades argentinas que nosotros respetamos totalmente”.

No obstante, sostuvo que “tenemos un diálogo activo y constructivo con las autoridades argentinas pero en esta instancia, para ser claro, no hemos empezado conversaciones sobre un programa apoyado por el Fondo y hoy no tenemos un cronograma sobre posibles próximos pasos en este sentido”.

