Investigación a Orozco: Marocco afirmó que van a defender a rajatabla los fueros parlamentarios

En tal sentido, planteó que “la intromisión en otros poderes es una cuestión que el Senado tiene claro”.

“Los fueros parlamentarios tienen raigambre constitucional, de ninguna manera pueden ser cambiados si no es por una reforma de la Constitución, va de suyo que las expresiones de un legislador son una tarea innata y no pueden atacadas”, dijo Marocco y añadió que el tema que está en la Justicia y que no pretenden entorpecer la labor de la misma.

No obstante, insistió en que “las posiciones que tienen que ver con la naturaleza del Parlamento van a ser defendidas a rajatabla por el Senado porque es una cuestión que tiene que ver con la propia función, existencia y esencia del Poder Legislativo”.