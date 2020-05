Afirman que los docentes están haciendo lo imposible para mantener el vínculo con los alumnos

Por Aries, Dib explicó que algunos docentes elaboraron cartillas para familias que no cuentan ni con computadoras ni teléfonos celulares, y otros bilingües enseñan por radio, con el objetivo de mantener el vínculo con los alumnos.

“Hay que valorar todos los esfuerzos que se están haciendo, hay que apoyarlos a los que están haciendo todo lo posible”, consideró la funcionaria.

Dib aseguró que cuando asumieron al frente del ministerio estaban trabajando para que todas las escuelas cuenten con internet, pero no se pudo seguir con el trabajo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La Secretaria de Gestión Educativa reconoció que hay personas que sostienen que algunos docentes no están trabajando, pero se lo atribuyó a la expectativa porque muchos quieren ver a los educadores haciendo lo mismo que cuando estaban en clases “y esto no se puede hacer”, “pero en realidad hay muchos que se encuentran innovando”.

“No te puedo decir que hay alguno que no hace nada porque están tratando a pesar de que a lo mejor no tienen conexión, no tienen las herramientas, están haciendo todo lo posible para acercarse y vincularse con los chicos”, manifestó Dib.

También expresó que se encuentran orientando a los maestros que sienten que necesitaban algún tipo de apoyo para llevar adelante sus tareas de manera virtual.

Por último, aseguró que todas las provincias están pensando en cómo volver a las aulas, algo que será ya después de las vacaciones de julio, pero la fecha precisa se debe definir entre los ministerios de Salud y de Educación de la Nación.