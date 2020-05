Afirman que las multas por terrenos baldíos propuestas por la intendencia son confiscatorias e impagables

El Concejo Deliberante aprobó con modificaciones un proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal en el que se modifican las multas a propietarios de terrenos baldíos que no estén desmalezados. Durante el tratamiento del mismo se denunció que este año se realizaron sólo 20 actas de infracción frente a 695 labradas durante 2019.

La iniciativa de la Intendenta proponía multas de 4 mil a 9 mil Unidades Tributarias, alcanzando montos aproximados de 130 mil pesos y fue modificada por los concejales dejando las sanciones entre 3 mil y 5 mil Unidades Tributarias.

La concejal Frida Fonseca intervino en el tratamiento del proyecto remarcando que hubo “falencias en el procedo de prevención del dengue en la Ciudad” por lo cual “hay más de 200 casos de dengue autóctonos en Salta Capital.

Además, Fonseca indicó que de acuerdo a lo informado por el Tribunal de Faltas, durante la pandemia solo se labraron cuatro actas de infracción en baldíos y veinte desde el inicio del año, lo que representa un gran contraste con lo que ocurrió en el Municipio durante 2019.

“El año pasado el Municipio labró 695 actas de infracción en baldíos y en los dos primeros meses cien. Si sólo se hicieron veinte este año está fallando el control”, dijo.

Respecto al monto de las multas, Fonseca planteó que el objetivo debe ser que se mantengan desmalezados los baldíos y no que la gente pierda sus propiedades.

“Las multas de hasta 9 mil Unidades Tributarias con montos de hasta 130 mil pesos son confiscatorias e impagables y no oportunas de aplicar porque no se van a pagar al no ser ejecutables”, consideró Fonseca.