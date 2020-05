Diputada denuncia violencia en el bloque oficialista

Por Aries, la legisladora sostuvo que desde sus primeros momentos en la Cámara dejó en claro que su intensión era presidir la Comisión de la Mujer, uno de los temas que más le interesa, dijo

“Esto nunca se respetó; no sé si hubo acuerdo o no pero noté que dentro del mismo bloque ya se estaba manejando el nombre de otra persona, por lo que entendí que no era mi espacio”, sostuvo Juárez y aclaró que, incluso, para la presidencia de la mencionada comisión, ella ya había conseguido hasta el consenso de diputadas de bloques opositores.

Así – continuó – pidió integrar la Comisión de Minería y aseguró que pudo comunicarse con varios diputados para hacer explícito su deseo de presidirla, así como sus motivaciones.

La votación en este espacio concluyó a favor de Juárez. “Incluso del diputado Julio Moreno – que casi no conozco – me propuso. La verdad que me sentí muy feliz”, sostuvo.

Según la legisladora, en ese momento, el diputado Andrés Suriani se levantó de su silla enojado por el resultado de la votación ya que él también se había postulado y consiguió un solo apoyo – dos, contando su propio voto -, sin embargo, firmó el acta como corresponde.

“Me voy a mi oficina y estaba contenta porque sentí que había sido un gran paso en esto nuevo de estar en la política y ahí comenzó el desastre”, añadió la legisladora y continuó: “Nunca me humillaron como me humillaron ayer”.

Según relató, el diputado Javier Diez Villa, presidente Salta Tiene Futuro, bloque al que ella pertenece, amenazó con expulsarla, previo a conseguir que dos diputados que la habían votado tachen sus firmas del acta de conformidad.

“Quiero aclarar que el bloque pertenece a Gustavo Sáenz, no a Javier Diez Villa”, disparó Juárez concluyendo.