Investigan en la Policía responsabilidad por el asesinato de Villa Mitre

Por Aries, Simesen de Bielke asegruó que en el registro que se obtuvo del Sistema del 9-1-1, se conoció que no solo a personal policial se dio alerta sino también a médicos del SAMEC para que estuvieran listos.

“Las alertas se dieron correctamente, pero el personal fue ineficiente”, explicó la fiscal sobre el personal que fue alertado por un llamado de la víctima diciendo que la estaban matando a las 2:38, llegan a las 2:42 pero no que no hacen nada por ingresar al domicilio y recién vuelven al lugar por pedido de vecinos, pasadas las 18 cuando encuentran el cuerpo sin vida de la docente Sulca.

Simesen de Bielke afirmó que pidieron el audio de la llamada que realizó la víctima, pero el titular del CCO requería una orden judicial y les dijo que obtener la grabación demandaría 24 horas.

“Hay que dejar de burocratizar”, sostuvo la fiscal respecto a esta situación, y agregó que “a medida que el tiempo pasa, la verdad huye”.

En este contexto, el titular del CCO, Fabián Tolaba fue citado para este lunes a una audiencia imputativa en el marco de la investigación que busca esclarecer la cadena de responsabilidades en lo que calificó la fiscal como una actuación que “excede la negligencia” porque los efectivos que llegaron al lugar del crimen aquella madrugada estuvieron 9 minutos y no ingresaron al domicilio.

Simesen de Bielke expresó que no comparte que la jueza de Garantías 1, Ada Zunino haya rechazado el pedido de detención de Tolaba, ya que la magistrada sostiene que no existió entorpecimiento y el titular del CCO no puede estar verificando qué hacen sus subalternos.

La represente de la fiscalía sostuvo que el director en cuestión puede prestar declaración el lunes si acude a la citación, y el fiscal tiene entre sus facultades la posibilidad de ordenar la detención de quien declara.

Simesen de Bielke aseguró que observa con preocupación la violencia de género inusitada, y en este caso que se suma a otras que son muertes absurdas y evitables.