Advierten sobre posibles estafas con planes de ahorro

Por Aries, Julieta Gutiérrez, gerente de planes de ahorro de Dycar, explicó que los planes de ahorro tiene condiciones puntuales que están especificadas en los contratos, sin embargo, aseguró que tampoco es descabellado encontrar promociones que ofrezcan obtener un vehículo previa entrega de $60.000 para seguir pagando cuotas posteriormente.

Así las cosas, indicó que muchas de las publicidades en cuestión no aclaran que el pagar – a modo de ejemplo - $50.000 implica el saldo solo de la primera cuota. Se trata de comercializadoras que se promocionan de esta forma, indicó la especialista, porque “no están interesadas en el cliente”.

“Lanzan este tipo de publicaciones porque cumplen con los estándares de Facebook”, señaló y aseguró que, antes de acceder a este tipo de promociones, hay que asesorarse.

Las comercializadoras, continuó Gutiérrez, son generalmente de Buenos Aires y Córdoba y cobran estos 50 mil pesos como iniciación del plan; posteriormente, el cliente deberá seguir pagando cuotas pero no es advertido de esto. Las luces de alerta se encienden también a la hora de hacer el depósito porque muchas de ellas tienen cuenta a nombre de un particular y no como firma.

“Nosotros les decimos a las personas que vayan a denunciar a defensa del consumidor, es lo que corresponde”, sostuvo la especialista.

Otra arista de la problemática es que la mayoría de las empresas del rubro están operando de manera virtual, por lo que el cliente debería buscar una firma conocida antes de realizar cualquier operación, recomendó concluyendo Gutiérrez.