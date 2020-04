Se retiró Ricardo La Volpe

El ahora ex DT argentino de 68 años, explicó que no quiere seguir entrenando equipos y que su deseo es el de enfocarse a la función de director deportivo dentro de algún club.

"Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Se me pasó la edad, esa presión... Donde considero que mejor soy es adentro de la cancha: no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales... Después de lo que me pasó en Toluca, se acabó", dijo La Volpe.

En México, el Bigotón dirigió a diez equipos distintos y en algunos tuvo más de un paso: Atlante en tres oportunidades; Chivas de Guadalajara, Toluca -fue nombrado "entrenador histórico" del club-, Atlas y América en dos ocasiones; Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Querétaro, Monterrey y Chiapas una sola vez.