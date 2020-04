Cánepa pide que se siga manteniendo el pago de cuotas a colegios privados 

“Vuelvo a insistir que lo que se acordó a nivel nacional y provincial es que se congelen las cuotas, que se contemplen casos particulares de familias que por la cuarentena no pueden pagarlas”, dijo el ministro y añadió que “obviamente los colegios de gestión privada tienen que pagar los sueldos y por lo tanto es fundamental que se siga manteniendo el pago de cuotas”.

Consideró que si no se sostiene el pago de cuotas, el sistema de gestión privada no podrá sustentarse y se perderán los puestos de trabajos de docentes y no docentes.

“La idea es trabajar con todas las herramientas disponibles, congelar las cuotas y que se analicen los casos puntuales de las familias con inconvenientes”, planteó Cánepa.