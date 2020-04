Aseguran que el gobierno provincial no genera las condiciones para que los chicos accedan a la educación durante el aislamiento

“Sólo el 15% de mis alumnos han podido acceder a las aulas virtuales y al whatsapp”, manifestó la docente y agregó que no se le puede exigir a los alumnos que tengan acceso a internet cuando el 40% de los trabajadores salteños está en negro, “pero si hay que exigirle al gobierno que tenga una política de acceso universal a la red de internet, no sólo para los alumnos no sino también para los docentes, porque hay varios docentes que tampoco tienen el acceso a este servicio”, explicó.

La docente destacó que con el sistema de enseñanza que se planteó durante la cuarentena, es necesario contar celulares o computadoras que soporten los programas que se utilizan para desarrollar las actividades y consideró contradictoria la política del gobierno ya que “nos ponen plazos y guías para que desarrollemos las actividades y las subamos a las aulas virtuales o por WhatsApp o por los correo, pero resulta que el gobierno no genera las condiciones para que los chicos accedan”.

Ante su pedido, la dirigente expresó que esperaba que el ministro de Educación “me diga que urgentemente iba a conversar con todas estas empresas para decirle que ante la crisis por la pandemia pongan a disposición la conectividad para todos los hogares”.

Además, agregó que las falencias en cuanto al contenido educativo excede la crisis mundial que se generó con la pandemia de Coronavirus Covid-19. “Anualmente las cartillas suelen estar antes de que empiecen las clases y cuando se inscriben se las distribuye a la escuela de acuerdo a la cantidad de inscriptos. Eso este año no se hizo y no es por culpa de la pandemia porque la cuarentena empezó el 16 de marzo y el gobierno aún no las había distribuido”, concluyó.