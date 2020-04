Macro informó como operarán mañana sus sucursales

La entidad financiera brindó detalles sobre la forma en la que atenderán a jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito. El servicio de brindará a quienes cuyos documentos terminen en 4 o 5.

Mediante un comunicado, recordó que el lunes 6 de abril abrirá sus sucursales para atender a los clientes Jubilados y Pensionados QUE NO TENGAN TARJETA DE DEBITO, cuyo documento finaliza en los números 4 o 5.

Cada sucursal , señala el texto, atenderá al público en el horario comercial habitual.

Jubilados , pensiones y pensiones no contributivas correspondientes a marzo

• Documento terminado en 4 y 5, lunes 6 de abril

• Documento terminado en 6,7,8 y 9, martes 7 de Abril

Pensiones No contributivas correspondientes a abril

• Documento terminado en 4 y 5, lunes 6 de abril

• Documento terminado en 6,7,8 y 9, martes 7 de abril

Aclara, en tanto que, en caso de no poder asistir el día asignado, en las jornadas posteriores los trámites podrán realizarse.

Por otro lado, la entidad financiera solicitó a los clientes que no están alcanzados por la normativa que no concurran a las sucursales, ya que solamente serán atendidos los jubilados y pensionados que no cuenten con tarjeta de débito.

Finalmente, el cominicado precisa que el ingreso al edificio se hará respetando el protocolo de seguridad sanitaria que opera a nivel nacional, regulado por personal de seguridad del banco.

Mientras, en la fila de espera recomienda cumplir las distancias interpersonales.