La cuarentena podría causarle al país una pérdida económica de USD 1.000 millones diarios

La pandemia, con su aceleración en muchos países, generó enormes pérdidas en los mercados financieros y de materias primas en todos los mercados del mundo, y más aún en el argentino, por el estado de fragilidad que arrastraba la economía, fenómeno que se refleja con singular contundencia en la escalada del índice de riesgo país por arriba de los 4.100 puntos básicos, como no se registraba de la crisis de comienzos de siglo.

Ahora se trata de hacer un ejercicio sobre cuál sería el costo económico de este mal desconocido y en medio de un escenario incierto por su extensión, pero que la sola referencia a las pérdidas que se observan en los mercados financieras llevan a recordar a los efectos del crack del 29, en Wall Street, aunque claramente en un contexto bien diferente.

El ejercicio es singularmente complejo y excede la simplificación de partir del valor actual del PBI, unos USD 440.000 millones a ritmo anual, equivalente a más de USD 900.000 millones en términos del valor de las transacciones, compras y ventas entre todas las personas y empresas (lo que técnicamente se denomina “Valor Bruto de Producción”).

Una parálisis plena implicaría unos USD 1.000 millones por día en términos de producto bruto interno, y subiría a unos USD 2.000 millones al valor de la suma de las operaciones habituales de compraventa de bienes y servicios a precios corrientes de mercado.



De ahí que los cálculos agregados desde que comenzó la brusca desaceleración de la actividad y comercial hasta el 31 de marzo, la pérdida puede llegar hasta un valor máximo de USD 36.000 millones, pero podría recuperarse parcialmente desde el momento de la superación del estado crítico de la pandemia. Sobre esa base, las proyecciones de los economistas para todo el año reducen el perjuicio al equivalente a 1% del PBI, unos USD 4.400 millones, equivalente a unos USD 9.000 millones en términos de valor de las transacciones.

Cautela en los pronósticos preliminares de los economistas

Las medidas de emergencia que dispuso el Gobierno en la semana, más las que se acaban de anunciar, y las que se seguirán implementando están destinadas a atenuar los costos en términos de generación de riqueza (PBI), que comprende el monto total de los salarios de los trabajadores, en blanco y negro; las ganancias de las empresas; y las rentas de capital de la tierra productiva, en modo simplificado, pueda resultar menor.

Más aún porque, más allá de la reducción al mínimo de la movilidad de los factores, en particular de las personas no vinculadas a actividades esenciales, como la salud, seguridad, comunicaciones, servicios de electricidad, gas y agua, y producción de alimentos, medicamentos, y productos de higiene personal y del hogar, los cultivos seguirán madurando; el ganado y las aves engordando y reproduciéndose; así como continuarán las transacciones financieras de pagos y cobros, más intensa por canales electrónicos; los cuales habitualmente no se detienen los fines de semana y feriados.

Irina Moroni, economista de la Fundación Capital, dijo a Infobae que “el país paralizado podría implicar una pérdida de USD 1.000 millones diarios en términos de PBI, pero dependerá del alcance de estas posibles medidas y la duración, donde específicamente algunos sectores relacionados con el entretenimiento o productores de bienes no esenciales sentirán más fuerte el cimbronazo, mientras otras actividades como la producción de alimentos o bienes de primera necesidad pueden tener un impulso”.

En vena parecida, otro economista hizo el cálculo que cada día de trabajo normal implica una creación de riqueza de aproximadamente USD 1.400 millones, que se reduce a la mitad, unos USD 700 millones, los días feriados, en términos de valor agregado, que es muy inferior al equivalente en términos de transacciones corrientes. Por lo que un eventual parate de diez días que comprenda solo dos días de fin de semana implicaría una pérdida de USD 12.600 millones. Sin embargo, señaló, gran parte de esas pérdidas son en realidad recuperables una vez que se retoma la actividad normal.

Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, respondía así a la consulta inicial de Infobae sobre el impacto económico de un eventual parate: “Es difícil de estimar; no sabemos cuánto durará la cuarentena. Lo que está sucediendo hoy no tiene precedentes; un punto de partida aproximado sería pensarlo como un feriado extendido, y sumar o restar a partir de ese escenario".

Por ejemplo, explicó el economista: “la actividad se detendrá menos que en un feriado, por la presencia del teletrabajo; pero el gasto en esparcimiento, típico de un feriado, será virtualmente nulo porque la oferta estará muy limitada. Del mismo modo, la actividad en sectores independientes informales de contacto (por ejemplo, Saladas, empleo doméstico, incluso el delivery) podrían paralizarse, aunque esto probablemente no se vea reflejado en la medición oficial del PBI”.

Además, no todo lo que eventualmente se pierda en un período de inactividad es irrecuperable. “Parte de esta merma se recuperaría, como suele ocurrir en los feriados, siempre que el parate no se alargue y se vuelva disruptivo, con despidos o quiebras de empresas e interrupciones en la cadena de pagos, o con episodios de tensión social”, agregó Levy Yeyati.

De hecho, el Gobierno anunció su propósito de impulsar la obra pública en las provincias y fomentar la creación de empleos, los cuales generarían efectos multiplicadores y compensadores de la recesión adicional previa a la aparición de la pandemia.

En el caso de los cultivos y de la producción primaria, en particular la agrícola-ganadera, el parate de los negocios no afecta su producción, la cual depende principalmente de decisiones previas a la pandemia, de las tareas “culturales”, que en el campo son mucho más factibles de mantener que en un ámbito urbano, y del clima. Pero claramente, los productores sufrirán el impacto económico de la pérdida o atraso del comercio exterior o interior, y principalmente el perjuicio de la severa caída de los precios internacionales sobre el mayor sector generador de divisas de la Argentina.

Recuperable e irrecuperable

En algunos casos, la parálisis de la actividad podrá tener un efecto irrecuperable en el tiempo, como es el del consumo de determinados alimentos y bebidas, o de productos de cuidado personal prescindible que por posibles dificultades transitorias de abastecimiento, no se puedan adquirir al ritmo habitual, porque no se demandará más cuando comience a normalizarse el cuadro.

En esa categoría podría incluirse algunas actividades de esparcimiento y turismo semanal, porque el partido que no se vio ayer en la cancha, o el viaje que se debió suspender o reprogramar, no se compensará al día siguiente de la parálisis, ni en lo inmediato.

Pero en muchas otras, como la producción de bienes semidurables, como la ropa, calzado, o durables, auto, moto, artefactos para el hogar, e incluso el comercio exterior, a la salida de la crisis podría recobrar un impulso mayor a la baja inicial, dependiendo de las medidas de incentivo crediticio y de ingreso que se tomen, y que no lleven a presiones inflacionarias.

“Si alguien necesitaba comprar un pantalón o una camisa y no puede hacerlo un determinado día, lo hará dos o tres semanas después”, ejemplificó otro economista consultado.

En esa categoría también se incluyen congresos de profesionales de las diversas disciplinas, y también recitales y espectáculos públicos, como el de Lollapalooza Argentina que se llevaría a cabo a fin de año, tras la reprogramación por el coronavirus.

Una ventaja relativa que ofrece la Argentina de hoy es el elevadísimo grado de capacidad ociosa que registra la economía, no solo en la industria, el mayor grado de subutilización de las plantas de manufacturas desde la crisis de 2002, sino también en el comercio, el empleo, el sistema bancario con índices que se ubican entre la tercera y quinta parte de los que se registran en los países vecinos; y mucho más en el comercio exterior, con sus consecuentes efectos depresivos sobre la potencialidad del uso del transporte de carga y de las comunicaciones.

El Presidente se propuso que la economía no se contraiga más de lo que está, y para eso dispuso medidas compensatorias para los sectores de menores ingresos, como “un bono adicional para los perceptores de la Asignación Universal por Hijo y los recursos destinados a los que más los necesitan, para palear los efectos de esta pandemia”, en línea con las recomendaciones que hicieron en la semana economistas del Fondo Monetario Internacional en el blog del organismo: “queremos asegurar que no haya fallecimientos debido a la falta de dinero”.

Como ejercicio de referencia se sabe que hoy, al tipo de cambio actual, cada punto de PBI representa unos USD 4.400 millones al año, y casi USD 10.000 millones en términos de transacciones comerciales a precios corrientes.Y así como ahora se proyecta una apreciable baja, para el día después de la pandemia habrá que estimar a qué ritmo podrá recuperarse la actividad agregada.

