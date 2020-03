Advierten que hubo un posible dibujo de números en las finanzas provinciales durante 2019

Planteó que durante toda la campaña que la situación financiera de Salta era muy complicada y que además “se ha ido comprometiendo con recursos financieros por encima de las posibilidades y por encima de la proyección de la provincia”.

“Como asesora del bloque del Frente de Todos, cuando cerró el presupuesto del año pasado me tocó ver como pasábamos, en menos de 24 horas, de un déficit a un superávit con miles de millones de pesos. No se pasa así nomás de una cuenta general y en un presupuesto provincial si no hay dibujo de números”, indicó.

Además, Giménez remarcó que “la realidad muestra claramente que hay obras que figuran como concluidas que no están, transferencias de la Nación en obras que no se concretaron y deudas concretas que forman parte del famosos endeudamiento del Pacto Fiscal donde las provincias estaban autorizadas a gastar con el respaldo de la Nación”.

En tal sentido planteó que se deberá rediscutir toda esta situación financiera y que se debe evitar es que los platos rotos lo paguen los sectores más desprotegidos y más vulnerables.

“No podemos permitir que por la deuda y las complicaciones relacionadas a la deuda terminen pagando los platos rotos maestros, médicos, enfermeros y personal de seguridad, es decir, la estructura del Estado que presta servicio a la población y que es lo que nosotros debemos defender y preservar”.