“No hice nada malo” afirmó Racedo Aragón

Por Aries, el coordinador de Planificación y Control de Gestión de la municipalidad, Bernardo Racedo Aragón, afirmó que “hasta el día miércoles Estados Unidos no era un país en riesgo para la Argentina”, por lo que a partir de ese momento comenzó con la cuarentena.

Según detalló el funcionario municipal tomó las precauciones correspondientes después del anuncio del presidente en Cadena Nacional, y se quedó en casa realizando la cuarentena correspondiente.

“No hice nada malo y me resulto incómodo. Además, si uno no tiene síntomas no hay posibilidad de contagio y no tengo síntomas” finalizó.