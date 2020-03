Tenemos derechos

Terminé mi columna de la semana pasada, pidiendo que escucharan la de hoy en especial tres personas: el ex Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey; el actual Procurador General de la Provincia, Dr. Abel Cornejo; y el actual Fiscal de Estado, Dr. Agustín Pérez Alsina.

¿Por qué? Les cuento: el día 9 de Diciembre del año pasado, aprovechando la conmemoración del día internacional de la lucha contra la corrupción, interpuse una denuncia penal contra el gobernador Juan Manuel Urtubey en virtud del uso particular que hizo, en reiteradísimas oportunidades, de la flota de aviones y helicópteros de la Provincia. Esa denuncia está fundada en un informe que remitió la Dirección General de Aviación Civil (que es el organismo que administra la flota de aviones y helicópteros de la Provincia) a la Cámara de Diputados a pedido mío. Dicho informe es concluyente. Miren: toda la campaña electoral de Urtubey como candidato, primero a Presidente, y luego a Vicepresidente, fue realizada en nuestros aviones. La asistencia del ex gobernador a eventos sociales y recreativos también se hizo a bordo de nuestros aviones y helicópteros.

Encima, hace aproximadamente diez días, en una entrevista televisiva que le hacen al ex gobernador, le preguntan sobre la denuncia que yo le hice por el uso de la flota de aviones y helicópteros; a lo que el Dr. Urtubey, muy suelto de cuerpo, respondió: “Lo que denuncia Chibán es un disparate. Ahora viajo gracias a todas las millas que acumulé en Aerolíneas Argentinas.”

Creo que es sumamente importante que el pueblo de Salta se informe de primera mano acerca de estas cosas. El daño económico que Urtubey le hizo a la Provincia, sólo con este tema –estimado por el diario La Nación de Buenos Aires en U$S 10.000 por cada viaje ida y vuelta a Buenos Aires; en tanto que los dos aviones de la Provincia hicieron 4.700 viajes, desde Enero de 2.015 hasta Septiembre de 2.019 — es insignificante frente a los fallecimientos o incapacidades físicas ocasionados a quienes se vieron privados de acceder a los vuelos sanitarios porque el ex gobernador se había ido a Buenos Aires a ver a su equipo de fútbol favorito.

Al señor Procurador General de la Provincia, Dr. Abel Cornejo, quien es el Jefe de todos los fiscales de la Provincia, y a quien también le pedí que escuchara esta columna, quiero informarle, que en la causa N° 1.812/19 en la que tramita la denuncia penal que hice contra el Dr. Urtubey, el fiscal (ESCUCHE BIEN) EL FISCAL PENAL DE DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS, Dr. Leandro Flores, dictó una resolución hace menos de una semana prohibiéndome el acceso a dicho expediente; aduciendo que no he acreditado el interés que yo tengo para ver esa causa. Estaría bueno, entonces, y se lo digo en público, Dr. Abel Cornejo, que comience a realizar acciones tendientes a transparentar la Justicia; y empiece por las causas de corrupción. Mire: si un diputado provincial no puede acceder a la causa penal en la que él mismo es denunciante, porque un fiscal se lo impide, ya sabemos lo que va a pasar: la causa la van a cajonear, van a pasar unos años, y la van a terminar archivando por prescripción. Es lo que hace siempre la Justicia salteña: darle impunidad a la corrupción. Entonces, Dr. Cornejo, instruya a sus fiscales diciéndoles que un Diputado Provincial que denuncia corrupción debe tener acceso a la causa; que el interés para ver ese expediente no necesita acreditación, pues la misma Constitución Provincial indica en su artículo 93 que el Poder Legislativo “controla la gestión del Poder Ejecutivo y hace efectivas las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia.” Yo, para evaluar si el Fiscal que tramita la causa de Urtubey lo está haciendo bien, o si lo hace mal y es merecedor de un pedido de jury de enjuiciamiento, tengo que tener acceso a la causa.

Por último, quiero contarles a los oyentes que, en buena hora, tenemos algunos funcionarios que hacen bien las cosas. Cuando la semana pasada invité también al Fiscal de Estado a escuchar esta columna de hoy, el Dr. Pérez Alsina se adelantó y me convocó a su Despacho. En la reunión que mantuvimos ayer, el Dr. Pérez Alsina me manifestó que, de darse la oportunidad procesal de que la Fiscalía de Estado sea notificada de un posible daño al erario público, de inmediato se evaluará la presentación del Estado Provincial como querellante o actor civil.

En definitiva, con nuestras columnas del jueves pasado, con esta de hoy y con las próximas, lo que intento mostrar es que si no hay un compromiso ético muy fuerte de la ciudadanía, de la prensa independiente y de los pocos políticos, jueces y fiscales honestos para desarmar esta trama de corrupción e impunidad, eso no va a ocurrir jamás. Salta nos tiene que interesar a todos los salteños y salteñas. Este partido se gana con convicciones, con valentía y dejando todo en la cancha.