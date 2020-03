Critican la ausencia de la Corte de Justicia en el acto para nombrar “Cintia Fernández” al edificio del CIF

“Yo creo que no fueron para no escucharme”, afirmó Ana Fernández sobre la ausencia de representantes la Corte de Justicia de Salta en la ceremonia en la que se nombró “Cintia Vanesa Fernández” al edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público.

La presidenta de la Fundación Cintia Fernández, aseguró que el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano “desde que asumió en 2015 que repite lo mismo en su discurso con el tema de los familiares. Parece que no se da cuenta que hay más crímenes en Salta, que hay más familiares que sufren impunidad. Parece que él no se entera de eso. No sale de su lugar de confort”.

“No fue nadie de la Corte porque ellos saben que fueron cómplices del crimen de mi hija”, sostuvo Fernández.

Además, sobre el proyecto del Poder Ejecutivo provincial para ampliar de 7 a 9 el número de miembros de la Corte de Justicia de Salta, la madre de la joven asesinada y presidenta de la Fundación Cintia Fernández aseguró que ”No sirve. Yo creo que va a haber un avance en la causa si se hace una limpieza en la Corte. Los arcaicos inútiles que tenemos, empezando por el presidente de la Corte ya no deberían estar”.