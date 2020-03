Aseguran que la Municipalidad está paralizada

Por Aries, Molina aseguró que la Municipalidad no entrega materiales para la Planta Hormigonera y no concreta una compra por 4 millones de pesos para adquirir cemento, ripio y más porque no hay nada en las instalaciones de la planta.

El dirigente sindical citó este casó para sostener su afirmación de que “hace dos meses que está para la Municipalidad”, por lo que se encuentran esperando que “arranque” la gestión.

El apuro de Molina es porque mientras el municipio se encuentra en esta situación y la gente espera servicios, los trabajadores están en el medio.

“El Ejecutivo debe apurarse para dar solución a la gente y los barrios, porque después vienen los problemas y nosotros tenemos que salir a expresarse de que la Municipalidad no está funcionando”, sostuvo el titular de Ademus.