Central Norte recibe a Gúemes de Santiago

El equipo de Ezequiel Medrán intentará dejar atrás la dura derrota sufrida con Sportivo Las Parejas. No la tendrá nada fácil, ya que enfrentará al conjunto santiagueño que a principio de año lo eliminó de la Copa Argentina.

Para esta noche, Medrán apostaría a dos cambios en el once titular. En el mediocampo se producirá el regreso de Matías Iglesias, quien no jugaba en este Federal A desde el año pasado (frente a Douglas Haig de Pergamino). Iglesias reemplazará a Joaquín Iturrieta y formará el doble cinco con Osvaldo Young.

Otro que volvería es Gonzalo Ríos. El delantero ya se recuperó de una contractura y ocuparía la vacante de Nicolás Ledesma.

En la visita no podrá jugar un ex futbolista del “Cuervo”: Raúl Zelaya. La “Rata” aún debe cumplir una fecha de suspensión. El que tiene chances de continuar entre los once, es Raúl Chalabe, pero la buena actuación de Rodrigo Bernal en el último partido hizo dudar al DT.

Frente a su gente, Central Norte intentará sumar en la tabla y volver a meterse en la zona de clasificación. Para eso será clave encontrar reguralidad en condición de visitante.