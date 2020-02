Afirman que hay un parate en la Municipalidad y que la relación con la Provincia es tirante

“Se nota que hay un parate, la gente se queja que se pararon las obras de la municipalidad, en el centro no hay repavimentación, en barrio San Remo la gente me para y me dice que necesitan que el gobierno haga las obras porque los pozos y baches que hay son tremendos”, dijo Moya y añadió que espera que desde marzo se ampliará la obra pública.

Indicó que el municipio se desfinanció en cuanto a los trabajos a ejecutarse por administración detallando que el área de Obras Públicas municipal sólo tiene 77 empleados y es muy difícil que puedan hacer algo con ese número.

Sobre la relación entre provincia y municipalidad de Salta, Moya dijo que “se ve una relación tirante” y que ya no es la misma que tenían los actuales mandatarios “antes de las elecciones. “Es lo que observo y es lo que la voz popular está diciendo en los distintos barrios de la ciudad.