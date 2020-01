AriesEnLosÁngeles | Joaquim Phoenix, el actor favorito

LOS ÁNGELES - (Enviado especial) Quizás el OSCAR 2020 más obvio ACTOR en ROL PRINCIPAL: JOAQUIM PHOENIX en "Joker".

Uno supone lo que dice el título, sobre todo por la envergadura de la interpretación de JOAQUIM PHOENIX (Puerto Rico- 28-10-74) pero aquí también hay grandiosas interpretaciones, aunque sea una cita común. Comencemos por el favorito y la referencia que senta bases del último lustro.

Lo que hace en "Joker" es fenomenal, centro de todo el filme al captar el origen y el efecto de la frustración y de su historia familiar (de dónde vino, por dónde va y porqué no puede cambiar nada), y la inmensa capacidad de transformarse de drama personal, a la parodia y al mesianismo distópico.

Sólo los actores que nacen con el dote natural y que hacen de él una obsesión de trabajo, o de vida, hasta de angustia por alcanzar la perfección (Day Lewis es otro ejemplo) logran esta altura nterpretativa. Y hay que esperar la 2da. para el 2021.

Seguimos únicamente por el orden dado por la Academia. Por supuesto que "DOLOR Y GLORIA- Pain and glory" sea el mejor trabajo de ANTONIO BANDERAS (Málaga. 10-08-60) desde su debut en 1982 justamente con Almodóvar en "Laberinto de Pasiones" y luego más de 100 títulos.

La sobriedad, la calma del comprender lo que está pasando como artista en el personaje cenral, claramene alter ego, es conmovedor, más si Penélope Cruz comparte el cartel, porque son más exigencias y mejores resultados.

También es claro que no sorprende lo de LEONARDO DI CAPRIO (Los Angeles. 11-11-74) ya más distendido del Oscar que ganó por aquél relevante e impresionante trabajo con uno de los directores más imporrtantes del mundo. (The revenant y Gonzalez Iñarritu). Puede decirse que su amigo QUENTIN TARANTINO lo hace disfrutar de esa especie de héroe en retirada en "ERASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD- Once upon a time... in Hollywood".

Hay mucho de su gracia y de su soltura a sabiendas de saber quén es (no es modesto obviamente) y de sus amplios recursos. Sabe hacer cuando le dan libertades y mejor cuando se trata de gente querida por él, como Brad Pitt (el favorito como actor de reparto).

Lo de ADAM DRIVER (San Diego. 19-11-83) es toda una sorpresa, no por su trabajo en sí que tambien es de lo mejor, sino por el crecimiento que tuvo en estos últimos años en superproducciones o en roles y con directores notables (Jim Jarmush, 2016, Scorsese, 2017 y Spike Lee, 2018), quizás hecho hasta lograr este Charlie en "HISTORIA DE MATRIMONIO- Marriage story" de NOAH BAMBAUCH.

Poniendolo en perspectiva será un peldaño para demostrar y seguir demostrandose que no es un actor de un solo género. Otro actor que pasó los 120 títulos es JONATHAN PRYCE (Gales. 01-06-47) No casualmente fué grandes personajes: Perón en "EVITA", 1996, de Alan Parker, Sam Lowry, especie de Kafka inglés en "BRAZIL", 1985, la genial obra de Terry Gilliam y el "CARRINGTON", 1995 de Christophr Hampton, que bordó deliciasamente!!!!!

Antecedentes y formación para abordar con matices dramáticos a otro grande: el Papa Francisco en "LOS DOS PAPAS- The two popes" de Fernando MEIRELLES y confrontar con Anthony Hopkins para construir lo mejor de la película. Le dotó de carácter, de las dudas, de la naturalidad y la fortaleza que necesita. Confirma que un ACTOR DE CARACTER merece un personaje con carácter!.