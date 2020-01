Proponen construir un gasoducto para que la producción de gas de Vaca Muerta pueda llegar a Brasil

En su doble rol de presidente de la petrolera YPF y de vocero de la Argentina en el Foro de Davos, Guillermo Nielsen tiró la piedra y dijo: “Un gasoducto que a su vez conecte la red de gasoductos argentinos con el sur de Brasil, podría ser un mercado muy interesante para nosotros y que ayudaría a Argentina a hacer frente a una deuda que es la más grande de los últimos 30 años. Hay que poder crecer para pagar la deuda”.

La piedra cayó en el agua y las ondas alcanzaron al ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes quien en varias oportunidades se había referido a la intención de su país de comprar gas de Vaca Muerta. Y en Davos lo volvió a repetir: “Nuestra intención es comprar gas de Vaca Muerta”.

Hace unos meses atrás, en julio de 2019, el ministro de Economía de Bolsononaro hacía campaña por el ex presidente argentino Mauricio Macri y declaró respecto a esta posibilidad: “Nos parece muy importante, y tenemos la intención de construir gasoductos para traer al Brasil la energía que se produce allí. Pero las conversaciones recién se inician. Lo seguro es que no va a faltar dinero para la Argentina si tuviera un camino cierto desde el punto de vista económico, siendo un presidente u otro. No hemos hablado ahora de cómo financiar el proyecto por la incertidumbre política”.

Hoy la incertidumbre política está resuelta. Ahora falta saber si los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro pueden ponerse de acuerdo para realizar una obra de 650 km que sería unir Paso de los Libres con Porto Alegre, la posibilidad más viable para poder unir la red argentina con la brasileña.

En medio de esto el gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez, se sumó a la idea y apoyó la construcción de un gasoducto al que calificó como estratégico y consideró estratégica la decisión de YPF de propiciar la construcción de un gasoducto que conecte al gas de Vaca Muerta con Brasil y Uruguay, aumentando las cuotas actuales; y que además permitiría abastecer al cordón industrial de Rosario, en Santa Fe.

“Se trata de una inversión que permitirá conectar el gas neuquino con el resto del sistema de transporte nacional y distribuirlo luego a Sudamérica”, señaló el gobernador de Neuquén desde Madrid, España, donde está participando de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y manteniendo reuniones con grandes petroleras con inversiones en Vaca Muerta.

“Este gasoducto que nos falta es el cuello de botella que tiene hoy el gas de Vaca Muerta en cuanto a infraestructura y mercado”, dijo el mandatario neuquino, para quien el anuncio del presidente de la petrolera estatal argentina “es importante porque se trata de una obra estructural y estratégica para el país y para Vaca Muerta”.

“Tenemos que seguir trabajando de manera conjunta entre los sectores públicos y privados, para hacer realidad este gasoducto que conectará el shale gas de Vaca Muerta con Sudamérica”, agregó el mandatario.

Por su parte, la producción de petróleo en la provincia del Neuquén alcanzó en diciembre de 2019 los 160.445 barriles por día, con lo que cerró ese año con un incremento del 23,36% respecto al total producido durante todo 2018. Con respecto a noviembre del año pasado, la suba fue del 2,92 por ciento.

Con estos números, las declaraciones de Guedes y Nielsen, la conflictividad gremial y el proyecto de ley para impulsar la inversión energética que prepara la Casa Rosada, Gutiérrez está teniendo encuentros con directivos de compañías petroleras europeas. Mañana, miércoles 22 de enero, se reunirá con Jean Michel Lavergne, responsable de exploración y explotación de Total para América, la empresa francesa que tiene un compromiso de inversión de USD 1.000 millones. El viernes hará lo propio con Nathalia Cruz García, ejecutiva de Shell. En el caso de la petrolera angloholandesa ya tiene su desarrollo en Vaca Muerta en un proceso avanzado.

También tendrá un encuentro con autoridades de la empresa noruega Equinor. A su regreso a la provincia, Gutiérrez tiene previsto un encuentro con el presidente de Chevron para África y América Latina, Clay Neff.

“Las reuniones con las petroleras son encuentros de seguimiento, de gestión y de revisión de inversiones en marcha y proyectos futuros”, explicaron desde el entorno del gobernador de Neuquén.

