Chile: Ante la grave situación política y social buscan suspender el festival de Viña del Mar

El Mundo 12 de enero de 2020

Al igual que la Teletón, no es sorpresa que esto suceda para el próximo mes de febrero. Según fuentes esto no es una decisión confirmada por la organización, si no, un mensaje del pueblo, que aparentemente harán lo posible por evitar que se lleve a cabo.