Destacan que en todos los municipios habrá colonia de vacaciones

Peña destacó que la visión del ministerio y del Gobernador es llegar con las áreas de Turismo y Deportes a todos los rincones de la Provincia y en vinculación con las instituciones deportivas, turísticas y con los intendentes.

Señaló que el sábado participará de un almuerzo del Foro de Intendentes que se realizará en Seclantás.

Respecto al calendario actividades turísticas, destacó que se van a desarrollar más de 200 eventos en toda la provincia.

“Tenemos el placer de poder decir que todos los municipios de la provincia van a tener disponibles colonias de vacaciones, no habrá municipios que no las tengan porque si no la tenían prevista nosotros aportamos lo nuestro”, dijo Mario Peña.

Además, consideró que Salta se ha destacado turísticamente en los últimos tiempos con lo cual el desafío es muy grande y consideró el gran objetivo es generar trabajo.

“Siempre digo que me encantaría que cuando termine mi gestión no se evalúe la cantidad de turistas que vinieron sino la cantidad de trabajo que pudimos lograr”, concluyó Mario Peña.