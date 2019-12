Copa: River y Boca conocen la ruta

River quedó como cabeza de serie del Grupo H, que se completa con San Pablo, Liga de Quito y Binacional de Perú. En tanto, Boca irá al H con Libertad de Paraguay (con Ramón Díaz como flamante DT), Caracas de Venezuela y G3 (Táchira, Independiente Medellín, Bolivia 3 o Atlético Tucumán).

Racing quedó en el F, que está encabezado por Nacional de Uruguay y también tiene a Alianza Lima y Estudiantes de Mérida; Defensa jugará en el G con Olimpia, Santos y Delfín de Ecuador; y Tigre estará en el B con Palmeiras, Bolivar y Ganador 2.

Premios importantes

La Confederación estableció un aumento de premios distribuyendo 168,3 millones entre los clubes participantes en la Libertadores. Además, el nuevo campeón obtendrá 15 millones de dólares, más el 25 por ciento de la recaudación neta de la Final Única a realizarse en el Maracaná de Río de Janeiro el 21 de noviembre, alcanzando así desde fase de grupos 22,5 millones de dólares. El subcampeón embolsará un total de 6 millones de dólares.



La Sudamericana

Los equipos argentinos clasificados a la Sudamericana, tendrán estos cruces:

Independiente vs. Fortaleza de Brasil. Unión vs. Atlético Mineiro. Vélez Sarsfield ante Aucas de Ecuador. Huracán vs. Atlético Nacional. Lanús vs. Universidad Católica de Ecuador. Argentinos Juniors ante Sport Huancayo de Perú.