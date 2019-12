“El IPS es una caja negra”

“Tengo certezas pero no detalles ni pruebas en cuanto a los delitos, no me cabe la menor duda de que es uno de los lugares de fondeos de la política de Salta, eso lo saben todos los médicos y los prestadores”, disparó Chibán ante la consulta sobre el funcionamiento del IPS.

Asimismo, indicó que pueden existir anhelos respecto a al buen funcionamiento de organismos como el mencionado pero que, si no existe la voluntad política para incrementar los controles, la corrupción seguirá llevándose miles de millones de pesos.

“El ejemplo más claro es la Auditoria General de la Provincia, de rango constitucional pero en la práctica política se termina eligiendo personas sin conocimientos técnicos ni honestidad intelectual”, sostuvo el legislador

Según su visión, los integrantes del mencionado organismo son “personas pagadas para mirar para otro lado”; ello, reconocido por sus propios miembros durante una visita a la Cámara de Diputados.

“Reconocieron que estuvieron ahí cobrando un sueldo para no hacer nada. Esto hay que cambiarlo”, concluyó.